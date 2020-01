Bootsclub fährt nach Darmstadt

Der Bad Bockleter Bootsclub hielt seine Jahreshauptversammlung ab. Vorsitzender Michael Roth berichtete vom letzten Jahr. In allen Einzelheiten ging er auf Veranstaltungen ein, die von Vereinsmitgliedern selbst organisiert und durchgeführt wurden: zum Beispiel in Slowenien, in der Adria, im Schweizer Engadin oder auf den mittelfränkischen Seen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Als Ziel der diesjährigen Jahresfahrt wurde Darmstadt ausgewählt, mit Besuch des "ESA"-Weltraumkontrollzentrums sowie des Weltkulturerbes "Grube Messel". Der Reisetermin der Eintagesfahrt muss noch intern abgesprochen werden. red