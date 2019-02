Boom: Junge "Adler" auf Höhenflug

Die Jugendarbeit in der Tischtennis-Abteilung des FC Adler Weidhausen ist vorbildlich. In der Region gibt es genügend Tischtennisklubs, die mit Nachwuchs- und Spielermangel zu kämpfen haben. Die aktuelle Situation im Jugend- und Erwachsenenbereich des FC Adler Weidhausen ist deshalb eine ganz besondere. Einen maßgeblichen Anteil daran haben Andre und Tania Fischer.

Die Tischtennis-begeisterten Eheleute, die selbst in der ersten Mannschaft der Adler erfolgreich auf Punktejagd gehen, begannen vor knapp acht Jahren im Sommer 2011 mit nur vier Kindern das Training in Weidhausen. Darunter waren natürlich auch die beiden eigenen Söhne Joel und David, der allerdings noch nicht das ganz große Interesse zeigte.

Hauptsächlich durch Mundwerbung stieg die Zahl der trainingsfleißigen Kinder auf inzwischen stolze 25. Aus Kapazitätsgründen musste der Zuwachs schließlich sogar gestoppt werden. Derzeit können keine weiteren Jugendlichen aufgenommen werden. Ein Zustand, für den die Weidhäuser von anderen Klubs sicher beneidet werden.

"Wichtig ist uns", so Andre Fischer, "dass wir bei der Weiterentwicklung der TT-Kinder nicht nur auf die Spitze schauen, sondern auch in der Breite gut aufgestellt sind. Beim Training werden alle Kinder gleich behandelt". Der Übungsleiter spricht von einem freundschaftlichen und persönlichen Verhältnis zwischen Eltern, Kindern, anderen Trainern, dem Vorstand und allen Abteilungsmitgliedern. "Das steht bei uns an erster Stelle, denn Erfolge können nur erreicht werden, wenn alle an einem Strang ziehen".

Auf höchster Bayern-Ebene

Aktuell haben die Weidhäuser drei Jungen- und eine Mädchenmannschaft im Spielbetrieb. Die erste Jungenmannschaft schmettert sogar in der höchsten bayerischen Liga: "Ganz Bayern kennt im Jugendbereich mittlerweile den FC Adler Weidhausen. Das haben wir den Fußballern voraus", schmunzelt Fischer, der es gemeinsam mit seinen Übungsleitern geschafft hat, dass mittlerweile schon sieben Jugendliche in der Erwachsenenspielbetrieb eingebaut sind.

Das Geheimnis des Erfolges der Abteilung sieht Fischer im Zusammenhalt: "Momentan ziehen wirklich alle an einem Strang. Egal ob Eltern, die Homepage-Verantwortlichen Antje und Andreas Hoger, die Trainer mit Yanick Rauscher als Dritten im Team oder die Vereinsmitglieder, wirklich jeder ist mit Herzblut und Engagement bei unserer Sache." oph