Boogie-Woogie mit Jörg Hegemann

Am Freitag, 22. Februar, besucht Jörg Hegemann um 19.30 Uhr die Kleinkunstbühne in Leimershof. Hegemann unterhält sein Publikum mit mitreißendem und virtuosem Boogie-Woogie-Spiel und zählt zu den raren Bewahrern dieses authentischen Piano-Stils, der in den 30er und 40er Jahren die Musikwelt eroberte. Er nimmt seine Zuhörer mit ins Chicago der 30er Jahre und zeigt ihnen die musikalische Welt der Boogie- Woogie-Urväter Albert Ammons, Meade Lux Lewis und Pete Johnson. red