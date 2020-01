Bonny möchte so gern ein Zuhause

Bonny ist eine liebe, etwas ängstliche, unsichere Mischlingshündin aus Rumänien. Bonny, geboren am 16. März 2017, ist in einem privaten, überfülltem Tierheim aufgewachsen und durfte nach Bamberg ausreisen. Jetzt wartet sie auf ein Zuhause, wo sie alles in Ruhe kennenlernen darf. Bonny braucht ein ruhiges Umfeld und Sicherheit, gern zu einem gut erzogenen Ersthund. Kleine Kinder oder Katzen sollten nicht im Haushalt leben. Bonny mag spielen und gestreichelt werden von Leuten, die sie kennt. Bei Fragen steht das Tierheim unter Tel. 0951/7009270 montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr sowie unter info@tierheim-bamberg.de oder auf www.Tierheim-Bamberg.de zur Verfügung. Foto: Tierheim Bamberg