Bonbonregen beim SSK-Kinderfasching

Am Sonntag, 24. Februar, findet wieder der Kinderfasching des Staffelsteiner Karnevals-Klub in der Peter-J.-Moll-Halle statt. Bei einer Maskenprämierung darf man gespannt sein, was sich die Kids wieder für fantasievolle Kostüme ausgedacht haben. Die SKK-Garden zeigen natürlich ihre aktuellen Tänze. Ein kurzweiliger Nachmittag ist bei Spiel und Tanz garantiert. Beginn ist um 14 Uhr, Einlass 13 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse. Vorsicht, es ist mit heftigem Bonbonregen zu rechnen! red