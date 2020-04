Bombenkrieg und Durchhaltewille

Das Ende des Zweiten Weltkrieges wird am 8. Mai 2020 bereits 75 Jahre zurückliegen. Im Gedächtnis vieler Menschen ist diese Zeit aber immer noch verhaftet geblieben, sei es durch Tote, die in der Familie zu beklagen waren, sei es durch den Verlust des angestammten Lebensraumes und die Schwierigkeiten bei der Eingliederung in der neuen Heimat im damaligen Landkreis Höchstadt an der Aisch.

Jedem Einzelnen musste dadurch eigentlich klar sein, wie aussichtslos die Situation schon war, aber auch, dass sie sich noch weiter verschärfen würde. Die zahllosen Fliegeralarme und Bombenangriffe waren ein untrügliches Indiz dafür.

Von den offiziellen Stellen wurde jedoch weiterhin der Durchhaltewille der Bevölkerung gestärkt. Zur Motivation dienten Berichte über die Behandlung der Deutschen Bevölkerung in den Ostgebieten, aber auch die Hoffnung auf die versprochenen "Wunderwaffen" bei denen es sich vor allem um die "Vergeltungswaffen" V-1 und V-2 handelte, sowie um die neuen Düsenflugzeuge.

Gebrauchsanleitung Panzerfaust

Thematisiert wurden auch Urteile gegen fahnenflüchtige Soldaten, Hörer von Feindsendern und die Ermordung des durch die Amerikaner eingesetzte Bürgermeisters von Aachen. Äußerst makaber mutet die "Gebrauchsanleitung" für die Panzerfaust in der Tageszeitung an - nur vier Wochen vor dem Einmarsch der Amerikaner in unserer Region.

Es ist fast ein Wunder zu nennen, dass Herzogenaurach durch den Bombenkrieg trotz des Fliegerhorstes nahezu unversehrt blieb. Gläubige Teile der Bevölkerung führten dies besonders auf die Wirkkraft des Gebetes von Liebfrauenhauskuratus Dr. Heinrich Pezold zurück. Vielleicht lag es aber auch daran, dass besonders die US-Amerikaner für den "Flugplatz", die nachmalige Herzo-Base, in ihren Nachkriegsplanungen bereits einen festen Platz vorgesehen hatten.

Für den 7. März 1945 gab das Oberkommando der Wehrmacht den Frontverlauf bekannt. Im Osten stand der Feind bereits auf der Linie Frankfurt/Oder, Küstrin, Stargard, Kammin und Kolberg. Im Westen kämpfte die Wehrmacht bei Xanten, Rheinberg und Euskirchen. In Mittelitalien verlief die Frontlinie bei Poretta.

Um den Durchhaltewillen der Bevölkerung noch weiter zu mobilisieren, lautete eine Überschrift vom 9. März: "So hausen die bolschewistischen Bestien im deutschen Lande - Das wahre Gesicht des Bolschewismus."

Eine Zeitungsmeldung mit Foto war auch die Tatsache wert, dass Eichenlaubträger Oberst Otto Ernst Remer von Hitler bei der Winter-Gegenoffensive zum Generalmajor befördert wurde. Remer hatte als Major und Kommandeur des Regiments "Großdeutschland" den Umsturzversuch des 20. Juli 1944 unter Claus Graf Schenk von Stauffenberg in der Reichshauptstadt Berlin zu Fall gebracht. Nach Kriegsende war er Mitbegründer der Sozialistischen Reichspartei (SRP), die 1952 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Auch danach machte er durch Aktivitäten im rechten Bereich von sich reden. Er verstarb 1997 in Marbella.

Wie nah die Front rückte, war auch daran zu ersehen, dass Mitte März in der Tageszeitung eine Anleitung zum Gebrauch der Panzerfaust mit Zeichnungen abgedruckt wurde. "So ist das mit der Panzerfaust" lautete die Überschrift. Unter Punkt 2 der Anleitung war zu lesen: "Die beste Waffe des Infanteristen zur Panzernahbekämpfung ist die Panzerfaust." Und unter Punkt 8: "Sei mutig und unerschrocken, wenn Feindpanzer nahen, auch der stärkste Panzer ist durch die Panzerfaust mit dem ersten Schuss zu erledigen." Der Nachteil dabei war allerdings, dass der Schütze versuchen musste, auf eine möglichst kurze Distanz zu feuern. Daher lautete die Anweisung auch: "Je näher du den Panzer herankommen lässt, um so sicherer triffst du ihn." Mit Panzerfäusten wurde auch der Herzogenauracher Volkssturm ausgerüstet, als er am 15. April 1945 unter der Führung von Dr. Herbert Kuno in Richtung Erlangen zog.

In Herzogenaurach mussten Flüchtlinge aus Ostpreußen untergebracht werden. Eine Herzogenauracherin notierte: "Am 8. März haben wir Flüchtlinge bekommen. Eine Mutter mit 3 Mädel aus Eydtkau in Ostpreußen, ganz an der litauischen Grenze. Die Mutter ist 39 Jhr. alt & heißt Paula Schneider, eine Tochter 17 Jhr. heißt Grete, eine Tochter 10 Jhr. heißt Adelheid & das Kleine, ein Kleinkind, 1/4Jhr. alt & heißt Marlieschen. Der Vater ist im Feld, Auch hat sie noch einen Sohn mit 15 Jhr. welcher daheim blieb, sie weiß bis jetzt noch nicht näheres von ihm. Sie bewohnen das große Zimmer im 1. Stock, an der Straßenseite."

Am 16. März 1945 erfolgte ein schwerer Bombenangriff auf Würzburg, das immer noch weit genug von den Fronten des Landkrieges entfernt war, um als strategisches Ziel gelten zu können. Von 21.25 bis 21.42 Uhr entluden 236 Maschinen ihre Bombenlast über der Bischofsstadt, die sich aus 389,2 englischen Tonnen Sprengbomben und 535,2 englischen Tonnen Brandbomben zusammensetzte.

Die Einzelbrände wuchsen schnell zu einem Flächenbrand zusammen. Im Feuersturm des 16. März 1945 sank das alte Würzburg in Schutt und Asche. Der Zerstörungsgrad betrug 80 Prozent. Die Zahl der Toten wird heute auf ca. 5000 geschätzt. Auch nach so vielen Jahren kann nicht schlüssig beantwortet werden, warum die "Lazarettstadt" Würzburg, ohne nennenswerte Industrieproduktion, jedoch mit einiger Bedeutung als Verkehrs- und Behördenzentrum, bombardiert wurde.