Bogenschießen wie im Mittelalter für Groß und Klein

Für die ganze Familie bietet das Pfalzmuseum Forchheim am Sonntag, 23. Juni, von 15 bis 17 Uhr einen Workshop "Bogenschießen" an. Die Teilnahme kostet für Kinder fünf Euro, für Erwachsene zehn Euro. Anmelden können sich Interessierte unter Telefon 09191/714-327, -384 (Verwaltung), -326 (Kasse) oder an der Museumskasse.

Mit Schwert, Bogen, Kettenhemd und Helm können die kleinen und großen Gäste unter Anleitung von Museumspädagogen des Museumspädagogischen Vereins Agil aus Bamberg beim Bogenturnier im Pfalzgraben ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen.

Zum Einsatz kommen Repliken englischer Langbögen. Eine Einführung in das Waffenwesen des Mittelalters gehört zum theoretischen Teil. Mit dabei sind Bogenrepliken für Kinder und Erwachsene, Strohscheiben, eine Tierattrappe und ein Pfeilfangnetz. red