Bogenschießen beim SV

Training Die Bogenschützen treffen sich zweimal in der Woche zum Training: mittwochs ab 18 Uhr und sonntags ab 16 Uhr, in den Wintermonaten in einer Halle in Neuses a. R., und wenn es wärmer wird auf dem Sportplatz des SV Bischwind. Interessenten können jederzeit am Training teilnehmen. Informationen gibt es bei Yvonne Leidner, Telefonnummer 09534/921221. alc