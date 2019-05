Neuensorg vor 23 Stunden

Bogenschießen ausprobieren

Im Zuge des Hauptschießens führt die Bogensportabteilung der Schützengesellschaft Neuensorg in dieser Woche sowie am Mittwoch, 29. Mai, und am Freitag, 31. Mai (19 bis 22 Uhr), oder nach Absprache ein...