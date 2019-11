Boettcher in Gundelsheim

Am kommenden Samstag, 9. November, um 19 Uhr kommt Chris Boettcher auf Einladung der SPD Gundelsheim mit seiner Live-Musik-Comedy-Kabarett-Talk-Show in die Michael-Arneth-Schule Gundelsheim. Boettchers Parodien und Comedy-Songs kommen bayerisch-frech, vielseitig und musikalisch daher. Der bayerische Radio-Kult-Komiker (Lothar & Franz, Fränglisch mit Loddar) und Comedy-Hit-Produzent geht mit seinem neuen Live-Programm "Freischwimmer" in Gundelsheim an den Start. Karten gibt es bei der Sparkasse Gundelsheim oder unter adticket.de. red