Böses Erwachen für Royals im letzten Abschnitt

Die Baseballer der Kronacher Turnerschaft hatten zum letzten Spiel der regulären Saison in der Bayernliga Nord erneut die Regensburg Legionäre zu Gast. Bei sehr wechselhaften Bedingungen entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Kronach Royals bis kurz vor Ende sogar in Führung lagen. Was allerdings im letzten Spielabschnitt passierte, überraschte alle und kostete Kronach den Sieg. Die zweite Partie war nach dem frustrierenden Erlebnis in Spiel 1 eine klare Sache für die Legionäre.

Kronach Royals - Regensburg Legionäre 5:20

Die Royals gingen durch einen "2-Basehit" mit 1:0 in Führung. Der zweite Spielabschnitt ging dann an die Legionäre. Mit vier Hits in Folge konnten drei Spieler "nach Hause kommen", es stand 1:3. Die Royals ließen sich davon nicht beeindrucken und holten sich das dritte Inning. In der Defensive ließen die Kronacher nichts zu, beim Schlagen schaffte man mit zwei Hits den Ausgleich. Beide Teams glänzten mit ihrer Defensive, es gab für die Schlagleute keine Chancen, zu punkten. Nach keinen Punkten in den Spielabschnitten 4 und 5 stand es weiter 3:3.

Im sechsten Inning nutzten die Legionäre eine Unsicherheit der Royals und erzielten einen weiteren Punkt. Noch besser machte es Kronach. Zwei Hits brachten zwei weitere Punkte auf das Scoreboard und die 5:4-Führung für die Royals. Drei schnelle Aus hätten den Gastgebern im letzten Inning zum Sieg gereicht. Aber nicht mit den Legionären. Wie ausgewechselt startete Regensburg in den entscheidenden Spielabschnitt. Die Bälle wurden den Royals nur so um die Ohren geschlagen. So mussten die Royals ohne größeren Fehler 13 Hits und unglaubliche 16 Punkte der Legionäre hinnehmen und den möglichen Sieg aus den Händen geben.

Für Kronach spielten: Niko Hofmann (0 Hits/ 1 Run), Andreas Palm (1/1), Paul Heinlein (1/0), Max Williams (1/0), Matthias Söllner, Marco Limmer (0/1), Matthias Hofmann, André Wicklein (2/1), Jannik Himmel (1/0), Josef Riegel, Jan Schneider (1/1); Pitcher für die Royals Niko Hofmann und Marco Limmer.

Kronach Royals - Regensburg Legionäre 4:16

Nur schwer kamen die Gastgeber ins Spiel. So hatte Regensburg bis ins zweite Inning schon eine 7:0-Führung herausgespielt, ehe Kronach den ersten Punkt erzielte. Auch im dritten Spielabschnitt dominierten die Gäste mit sechs Hits und bauten ihre Führung auf 11:1 aus. Die Royals konnten dagegen mit einem Punkt nicht entscheidend verkürzen. Das vierte Inning ging dann knapp an Kronach, es stand 4:13. Danach fiel die Entscheidung zugunsten der Legionäre. Drei weitere Punkte bedeuteten das Spielende aufgrund der "Ten-Run-Rule" nach dem fünften Spielabschnitt.

Für Kronach spielten: Andreas Palm (1/1), Marco Limmer, André Wicklein, Paul Heinlein, Niko Hofmann (1/0), Matthias Hofmann (2/2), Jannik Himmel (1/1), Matthias Söllner (1/0), Josef Riegel, Jan Schneider; Pitcher für die Royals Jannik Himmel, Matthias Hofmann und Marco Limmer.

Für das Herrenteam der Royals ist die reguläre Saison damit zu Ende. Ab Mitte August starten dann die Play-offs und Play-downs. Die Royals treffen in der Abstiegsrunde Play-downs auf die Teams der unteren Tabellenhälften der Bayernliga Nord und Süd. Gegner sind die Haar Disciples, die München Caribes, die Schwaig Red Lions und wieder einmal die Regensburg Legionäre. Diese Teams spielen den Absteiger in die Landesliga aus.

Der Nachwuchs der Royals ist vor der Sommerpause noch aktiv. Es stehen noch zwei Jugendspiele an, am 21. Juli bei den Eismannsberg Eissharks und am 27. Juli zu Hause in Steinberg gegen die Schweinfurt Giants. Weitere Infos unter www.royals-baseball.de oder bei André Wicklein (Telefon: 0151/55631774). aw