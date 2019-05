Böse Überraschung nach dem Einkauf

Sachschaden von etwa 2000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht am Freitag zwischen 9 und 9.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Würzburger Straße. Hier wurde ein schwarzer BMW am hinteren linken Kotflügel angefahren. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Ludwigstraße wurde am Montag zwischen 12.45 und 14.45 Uhr ein schwarzer VW Golf Plus angefahren. Der Unfallverursacher richtete einen Sachschaden von etwa 600 Euro an und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Alkohol und Drogen am Steuer Bei einem 29-jährigen Rollerfahrer, der am Montagvormittag im Bamberger Nord-Osten einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus unumgänglich war. Am Montagabend wurde dann noch in Bahnhofsnähe ein Autofahrer kontrolliert. Der 28-Jährige war dabei sichtlich nervös; ein Drogenvortest verlief bei ihm positiv, weshalb ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. pol