Böse Überraschung nach dem Einkauf

Am Dienstag zwischen 9.30 und 10 Uhr parkte ein 66-Jähriger seinen Mercedes auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Starkenfeldstraße. In dieser Zeit stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den abgestellten Wagen und beging Fahrerflucht. Zurück ließ er einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Eine unbekannte Autofahrerin beging am Dienstag gegen 21.15 Uhr in der Moosstraße Fahrerflucht. Die Frau wollte aus der Ohmstraße in Richtung Berliner Ring abbiegen, als sie den von rechts kommenden Honda Civic eines 22-Jährigen übersah. Hierbei kam es zu einer leichten Berührung zwischen den beiden Fahrzeuge. Während der Mann nach kurzer Zeit stoppte und nach den Unfallfolgen sah, fuhr die Frau mit ihrem tschechischen schwarzen Skoda weiter. Der Schaden am Honda lag bei circa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Bamberger Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210. Drogeneinfluss bleibt nicht verborgen Mehrere Anzeigen waren die Folge von Verkehrskontrollen der Polizei am Dienstag im Stadtgebiet. Die Fahrer standen jeweils unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Kurz nach 7 Uhr fiel einer Streife der Renault Clio eines 45-Jährigen auf, woraufhin die Beamten das Fahrzeug stoppten. Während der folgenden Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter, dass der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Dieser Verdacht bestätigte ein positiv ausgefallener Drogenschnelltest. Gegen 9.30 Uhr ging den Polizisten der nächste fahruntaugliche Verkehrsteilnehmer ins Netz. Die Beamten hielten eine 30-jährige Autofahrerin in der Luitpoldstraße an, die augenscheinlich zuvor Crystal konsumiert hatte. In beiden Fällen ordneten die Ordnungshüter bei den Fahrern eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem erwartet die beiden Personen je ein Verfahren aufgrund ihrer Fahrten unter Drogeneinfluss. Betrunkener Radler

landet im Krankenhaus Leichte Verletzungen und ein geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagabend. Kurz vor 22.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Fahrrad die Zollnerstraße entlang. Hierbei berührte der Mann einen geparkten Fiat und stürzte. Der Radler verletzte sich leicht und kam Krankenhaus. Am Auto entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutentnahme war daraufhin die Folge. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Geldbörsendieb langt

in Auto zu Eine Geldbörse war das Ziel eines bislang Unbekannten am Dienstagmittag in der Hallstadter Straße. Die Bamberger Polizei bittet um Hinweise. In der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr nahm der Dieb den Geldbeutel einer 60-Jährigen an sich. Das Portemonnaie lag in dem auf dem Friedhofsparkplatz abgestellten VW Touran der Dame. Möglicherweise war das Fahrzeug nicht versperrt. Nach seinem Diebstahl verschwand der Täter unerkannt. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die am Dienstagmittag auf dem Friedhofsparkplatz verdächtige Personen feststellen konnten. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei den Ermittlern melden. Roller ist sein Kennzeichen los Ein bislang Unbekannter hatte zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 16 Uhr, im Berggebiet auf das Versicherungskennzeichen eines Rollers abgesehen. Das Kleinkraftrad hatte der Besitzer zuvor in der Straße "Ottobrunnen" abgestellt. Nach seiner Tat gelang es dem Dieb, unerkannt zu flüchten. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Straße "Ottobrunnen" die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich unter bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden. pol