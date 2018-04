Böse Überraschung nach dem Einkauf

Nur zehn Minuten parkte am Donnerstag eine 62-Jährige ihren silberfarbenen BMM auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tütschengereuther Straße. Als die Frau nach ihrem Einkauf um 13.40 Uhr zum Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den hinteren Kotflügel ihres Pkw gestoßen war. Obwohl dabei ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden war, fuhr der Verursacher davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Kotflügel konnte weißer Farbabrieb gesichert werden. Wer hat zwischen 13.30 und 13.40 Uhr die Unfallflucht beobachtet? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.