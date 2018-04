Böse Überraschung bei Radtour

Einem auf Radtour befindlichen Ehepaar wurde vor der Touristeninformation in der Geyerswörthstraße bei einem kurzen Stopp der Fahrradkoffer des Ehemanns gestohlen. In dem Koffer befanden sich diverse Gegenstände im Wert von etwa 500 Euro. Wer zu diesem Diebstahl etwas beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Bamberger Polizei in Verbindung zu setzen. pol