Böse Überraschung auf dem Parkplatz

Eine böse Überraschung erlebte am Sonntagmittag ein Autofahrer, als er mit seinem auf dem Giechburg-Parkplatz abgestellten Mercedes C 200 wegfahren wollte. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel des schwarzen Wagens beschädigt. Obwohl ein Schaden von rund 500 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne die Polizei zu verständigen und Personalien zu hinterlassen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.