Böse Seite der Gemütlichkeit

Martin Droschle liest am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei aus seinem Buch "Von Hundefressern und Zwiebeltretern - wie die Franken ihre Nachbarn nennen und warum".

Der Franke gilt als äußerst maulfaul. Zuecht! Denn er hat es nicht so mit der Sprache. Wenn es aber darum geht, seine Nachbarn zu verspotten, sprudeln Neid und vorsätzliche Niedertracht nur so aus ihm heraus: Zungenausreißer, Buddnscheißer, Wolfshenker, Wasserpolacken - beinahe jede Stadt und jedes Dorf hat von den Nachbarn einen bitterbösen Spitznamen abbekommen.

Aus einem Fundus von weit über 3000 solcher typisch fränkischer Verunglimpfungen hat der Autor Martin Droschke, der in Coburg und damit bei den Speckbayern zu Hause ist, 71 ausgewählt und sich auf die Suche nach ihren Hintergründen gemacht. Diese reichen bisweilen 400 Jahre in die Geschichte zurück. Ergebnis ist das genannte Buch. Humor muss man als Zuhörer mitbringen für Droschkes kurzweilige Entdeckungsreisen auf der derben Seite der fränkischen Gemütlichkeit. Mitbringen sollten die Besucher aber auch jene Ortsschimpfnamen, die sie zum Beispiel am Wirtshaustisch selbst gerne in den Mund nehmen bzw. die in und um Zapfendorf noch heute gebräuchlich sind. Denn Martin Droschke, der bisher mit fachkundigen Büchern über Frankens Bierkultur aufgefallen ist, wird nicht nur aus seinem etwas anderen Ausflugs(ver)führer vorlesen. Gemeinsam mit dem Publikum will er versuchen zu entschlüsseln, worauf die mitgebrachten Ortsschimpfnamen anspielen, was dahinterstecken könnte.

Einlass ist um 18.45 Uhr; die Karten kosten im Vorverkauf (erhältlich in der Bücherei, in der Infothek im Rathaus und bei Schreibwaren Beringer) 7 Euro, an der Abendkasse 8 Euro.