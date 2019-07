Auf der A 3 in Richtung Würzburg hat am Samstag um 17.20 Uhr kurz vor dem Parkplatz "Weißer Graben" ein Fahrzeuggespann vom Wohnwagen ein Rad verloren. Das Rad blieb auf dem Seitenstreifen liegen. Die Achse des Anhängers schleifte über die Fahrbahn und setzte durch Funkenflug die Böschung in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Heroldsberg gelöscht. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg kurzzeitig voll gesperrt werden. pol