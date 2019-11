Börse vergessen: Geld weg, Ausweis noch da

Aufs Autodach legte am Freitag, gegen 17.30 Uhr, eine 29-Jährige ihre Geldbörse in der Willibrodstraße ab. Das Fatale dabei: Sie vergaß den Geldbeutel. Als sie den Verlust bemerkte, war die Börse weg. Eine sofortige Suche war erfolglos, so die Polizei. Am Sonntagmittag wurde der Streife ein Geldbeutel ausgehändigt. Der Geldbeutel wurde auf einem Parkplatz bei Langendorf aufgefunden. Das Scheingeld von 240 Euro fehlte, die Ausweispapiere waren noch vorhanden. pol