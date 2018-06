Börse geklaut

Eine Geldbörse im Gesamtwert von 100 Euro wurde einer Frau am Freitagnachmittag gestohlen. Die Geschädigte befand sich gegen 13.20 Uhr in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße, ihr Geldbeutel war in einer Einkaufstasche. Ein Unbekannter schlug zu, als sie kurz abgelenkt war. pol