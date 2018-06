Böllerschuss war der Auftakt zur Königsabholung in Ebensfeld

Würdevoll hat Jungschützenkönig Johannes Rennert aus Döringstadt die Jugend der Schützengesellschaft Ebensfeld vertreten. Er läutete am Samstag das bevorstehende Schützenfest am Samstag und Sonntag, 30. Juni, und 1. Juli, mit der Königsabholung ein. Der junge König strahlte über das ganze Gesicht als der kleine Festzug unter den Klängen der Kelbachtaler Blasmusik aus Prächting den Brunnenplatz hochmarschierte.Ein ohrenbetäubender Knall aus der Böllerkanone war der Auftakt zum Festakt. Zweite Schützenmeisterin Sabine Herr stellte fest, dass der 15-Jährige die Schützengesellschaft würdig vertreten habe.Papa Erwin Rennert sagte unserer Zeitung: "Er hat sich betragen, wie es sich gehört." Zweimal sei er schon Jungkönig geworden und eifere damit dem großen Bruder Markus nach. Anschließend ging es zum Schützenkönig Martin Schramm nach Lichtenfels. Die Gefolgschaft hatte sich beträchtlich erweitert. Sogar Bürgermeister Bernhard Storath und die zweite Bürgermeisterin von Lichtenfels, Sabine Rießner (beide CSU ), ließen es sich nicht nehmen, der Abholung beizuwohnen. Storath überreichte mit dankbaren Worten den Wappenkrug der Marktgemeinde. Nachdem den Majestäten die gebührende Ehre erwiesen wurde, ließen alle den Tag gemütlich bei einer kleinen Feier im Garten des Schützenkönigs ausklingen. Am Sonntag, 1. Juli, wird ein neues Königshaus inthronisiert.