Böllerer feiern ihr Zehnjähriges

Die "Drusserfeller Maintalböllerer", eine Abteilung der Schützengesellschaft der Alten Treuen, feiern heuer ihr zehnjähriges Bestehen. Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung richten die Aktiven am Sonntag, 26. Mai, an der Bogenanlage der SG ein kleines Freundschaftsböllertreffen aus, zu dem befreundete Vereine eingeladen sind. Die Festveranstaltung selbst findet ab 13 Uhr im Schützenhaus statt. Von dort wird sich um etwa 14.30 Uhr ein Festzug zur Bogenanlage in Bewegung setzen. Das Böllern beginnt gegen 15 Uhr.

Für interessierte Zuschauer wird ein eigener Bereich ausgewiesen. Nach dem Böllern wird der Festzug gegen 16 Uhr am Schützenhaus zurückerwartet.

Während dieser Zeit ist mit Verkehrsbehinderungen auf der Kulmbacher Straße zwischen Bogenanlage und Abzweigung Eichendorffstraße zu rechnen. Die Feuerwehr regelt den Verkehr. red