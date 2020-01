Böller setzt Container in Brand

In Rezelsdorf hat am Silvesterabend gegen 19 Uhr ein Altkleidercontainer gebrannt. Das Feuer wurde augenscheinlich durch den gezielten Einwurf eines Feuerwerkskörpers verursacht. Der Container brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Weisendorf gelöscht. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, wer-den gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol