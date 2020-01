Böller beschädigt Briefkasten

Vermutlich in der Silvesternacht beschädigten Unbekannte durch Böller den Briefkasten des Kindergartens. Dies teilte ein Mitarbeiter der Stadt Bad Staffelstein der Polizei mit. Am Briefkasten entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen.