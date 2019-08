Böhnlein trifft dreifach

Mit dem Nachholspiel des 2. Spieltages zwischen den SC Sylvia Ebersdorf und dem TSV Marktzeuln wurde die Tabelle der Bezirksliga Oberfranken West begradigt. Dabei gelang den Sylvianern am Mittwochabend der erhoffte Befreiungsschlag, während Marktzeuln weiter sieglos bleibt. SC Sylvia Ebersdorf - TSV Marktzeuln 5:1 (2:0)

In der 12. Minute hämmerte Sylvia-Sturmführer Tim Knoch ein Zuspiel von Andreas Böhnlein zentral aus 14 Metern halbhoch und unhaltbar für Gästeschlussmann Bernd Grebner zum 1:0 in die Maschen. Fast im Gegenzug vergab Jelsan Yesurajah freistehend aus fünf Metern den eigentlich sicheren Ausgleichstreffer, als er an Sylvia-Keeper Uwe Knauer scheiterte. Die Führung gab der Heimmannschaft zunächst keine Sicherheit. Die Gäste übernahmen das Kommando im Mittelfeld, wobei ihnen viele Abspielfehler der Sylvianer in die Karten spielten. Doch die Abschlussschwäche der Zeulner verhinderte zu diesem Zeitpunkt den durchaus möglichen Ausgleich. In der 34. Minute dann aus heiterem Himmel das 2:0 für die Gastgeber. Böhnlein legte mit der Hacke auf und Tayfun Peker vollendete mit dem Außenrist zum Halbzeitstand.

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag. Ein grobes Missverständnis in der Zeulner Abwehr zwischen Tobias Schütz und Torwart Bernd Grebner nutzte Andreas Böhnlein aus und erzielte das schnelle 3:0. Nur fünf Minuten später keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Oliver Schütz mit einem abgefälschten 20-Meter-Schuss das 3:1 markierte. Nach einem Einwurf setzte sich dann erneut Andreas Böhnlein in der 63. Minute halbrechts durch und traf von der Strafraumgrenze zum 4:1 in den rechten Torwinkel. Danach war die Moral der Gäste gebrochen, Andreas Böhnlein netzte nach Flanke von Tayfun Peker und Kopfballablage von Tim Knoch zum dritten Mal ein und sorgte für den 5:1-Heimsieg, der am Ende etwas zu hoch ausfiel. jv