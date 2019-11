Böhmisches in der Frauengrundhalle

Am Samstag, 16. November, lädt um 19 Uhr die Blasmusik Kraisdorf (Stabführung von Gerhard Eller) zu ihrem jährlichen "Böhmischen Abend" ein. Nachdem in den letzten Jahren der Pfarrsaal in Pfarrweisach als Austragungsort überquoll, findet die Veranstaltung erstmals in der Frauengrundhalle in Ebern statt. In einem schwungvollen und abwechslungsreichen Programm kommen an diesem Abend fast ausschließlich Melodien aus der Welt der böhmischen Blasmusik zu Gehör:. Polkas, Walzer und Märsche. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. KA