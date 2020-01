Böhmisches auch für Junge

Während ihrer "Europatournee - Bleib Dir treu!" gastieren "Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - Das Original" am Samstag, 15. Februar, 20 Uhr, in der Stadthalle in Bad Neustadt an der Saale.

Sie sind einer über 60-jährigen Tradition verpflichtet, und der Treue ihrer Fans, die seit über sechs Jahrzehnten genau diese Musik, diesen Klang lieben, und das in jeder Generation: "Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten - Das Original" gehen daher 2019 und 2020 mit einem Motto auf Europatournee, das den Gedanken an Beständigkeit und Authentizität in nur drei Worte fasst: "Bleib Dir treu", heißt es in einer Pressemitteilung.

Spielstil und Mentalität bewahren

Für Ernst Hutter ist dieses Motto Programm: "Für mich heißt 'Treue zur Musik' unseren Spielstil, die Mentalität, Musikalität und Lebendigkeit beizubehalten."

"Bleib Dir treu" ist jedoch nicht nur Tourneemotto, sondern auch der Titel einer neuen Polka im Repertoire des Ensembles, komponiert und getextet von Sebastian Höglauer und Peter Laib, zwei talentierten Orchestermitgliedern aus der jüngsten Egerländer Generation.

Der Trompeter und der Tubist stehen beispielhaft für den Trend, mit böhmischer Musik auch junge Menschen zu begeistern. Das ist für Ernst Hutter nicht nur bei Events wie dem "Woodstock der Blasmusik" zu erkennen: "Ich schätze die Möglichkeit, mit jungen und talentierten Menschen unser Orchester in die Zukunft zu führen."

1998 startete Ernst Mosch zu seiner Abschiedstournee, "viele von uns waren noch mit Ernst Mosch auf der Bühne unterwegs" erinnert sich Ernst Hutter, "auch ich habe mit ihm 14 wunderbare Jahre erlebt. Dieser DNA werden wir immer treu bleiben." Rund ein Dutzend der "Egerländer Solisten" sind noch heute dabei und gehen jetzt auf "Europatournee".

Kartenvorverkauf

Karten für das Konzert gibt es unter der Hotline, Tel.: 01806/700 733. red