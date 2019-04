Die Stettfelder Blasmusik veranstaltet einen Blasmusikabend unter dem Motto "Böhmischer Frühling". Der findet am Samstag, 27. April, in der Laimbachtalhalle in Gerach statt. Von 18 bis 19 Uhr heizen die Stettfelder Musiker als Gastgeber mit perfekt gewählten Titeln und Eigenkompositionen ein. Von 19.30 bis 21 Uhr tritt der "BlechXpress" vom Bodensee auf. Ab 21 Uhr betreten dann die "Vollblutmusikanten" (im Bild) unter der Leitung von Hermann Rupp die Bühne. Die musikalische Ausrichtung des Europameisters 2018 in der Oberstufe steht ganz im Zeichen der Egerländer Blasmusik

(Kartennachfrage unter E-Mail

reservierung@ stettfelder-blasmusik.de oder telefonisch bei Thomas Stubenrauch unter der Rufnummer 09521/610810). red