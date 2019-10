Zum "Böhmischen Abend" lädt die Schorgasttaler Blasmusik am morgigen Samstag ab 19.30 Uhr in die Steinachtalhalle Stadtsteinach ein. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Erstmals wird ein Fahrdienst (ab 18.30 Uhr am Marktplatz in Ludwigschorgast) eingesetzt. Wer nicht selbst fahren kann, soll sich mit Jürgen Friedrich (09227/6848) in Verbindung setzen. tb