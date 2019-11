Böhmischer Abend in Eggolsheim

Der Böhmische Abend in der Eggerbach-Halle - jetzt bereits zum dritten Mal - soll am Samstag, 23. November, wieder einen unterhaltsamen Abend in lockerer Atmosphäre bieten. Der Musikverein Eggolsheim verwöhnt die Teilnehmer nicht nur mit Musik, sondern auch mit fränkischen Gaumenfreuden. Freude, Unterhaltung und gute Laune sind angesagt, wenn es heißt: "Unner Musik spilld - do gemmer no!". Los geht's um 18 Uhr. red