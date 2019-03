Böhmische Dörfer?

Wenn Schneewittchen aus dem Dschungelbuch zusammen mit dem König der Löwen und "ABBA" auf der Titanic nach Pearl Harbor geschickt und dort zusammen mit Brian geschüttelt und gerührt wird (und zwar Fast und Furios), dann kann das nur eines bedeuten: Der Musik- und Gesangverein Adelsdorf lädt wieder zum Frühlingskonzert in die Aischgrundhalle ein. Unter dem Motto "Film-Hits" wird am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr wieder ein munterer Reigen von Liedern präsentiert. Die Zuhörer dürfen sich in die Welt der Film-Hits entführen lassen. Na, wenn das mal keine "bohemian" Dörfer sind... Der Eintritt ist frei, jedoch würde sich der Gesangverein über Spenden freuen. red