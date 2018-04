Böhmische Dörfer und andere Stereotype

Was hat es mit den sprichwörtlichen "böhmischen Dörfern" auf sich? Warum wird Otfried Preußler in Deutschland so gerne gelesen? Man nennt sie "Sudetendeutsche". Sie waren in Böhmen und Mähren daheim, in der Tschechoslowakei von damals. Nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei machten deutsche Schriftsteller aus den böhmischen Ländern die Frage, wer der "Eigene" ist und wer zu den "Anderen" gehört, zum essenziellen Thema. Die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Katerina Kovacková schöpft ihre Inspirationen aus der deutschen Sprache und der gemeinsamen deutsch-tschechischen Kulturgeschichte. Der Deutsch-Tschechische Club und die Ackermann-Gemeinde laden zu diesem Vortrag in deutscher Sprache am Donnerstag, 19. April, um 17 Uhr ins Begegnungszentrum Friedrichstraße 2 ein. Der Eintritt ist frei. red