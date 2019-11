Böhmische Blasmusik

Freunde der gepflegten Blasmusik sind zum diesjährigen Herbstkonzert der Blaskapelle Altmannshausen eingeladen. Bei den Abenden widmet sich die Blaskapelle den musikalischen Meilensteinen der böhmischen Blasmusik, heißt es in der Einladung. Dieses Jahr stehen zudem die Fans im Vordergrund. Die Musiker werden die von ihnen immer wieder gewünschten altbekannten Titel in einem abwechslungsreichen Programm mit einbauen. Die Zuhörer dürfen sich auf ihre persönlichen Lieblingsstücke der böhmischen Blasmusik freuen. Dieses Konzert bleibt sicher lange in Erinnerung, versprechen die Veranstalter.

Das Konzert findet am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der Veit-von-Berg-Halle in Uehlfeld statt. Karten können unter Telefon 0176/98309422 oder 09162/8333 (jeweils ab 17 Uhr) oder per E-Mail an blaskapelle.altmannshausen@gmx.de reserviert werden. red