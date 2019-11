Böhmische Blasmusik hilft in Not geratenen Menschen

Den Klängen von Tenorhorn, Klarinette oder Trompete lauschen, sich zurücklehnen, einfach nur genießen. Bei einem zweistündigen Benefizkonzert von "Dieter und seinen Musikanten" im Festsaal des Bezirksklinikums Obermain in Kutzenberg spielte sich das Ensemble mit beschwingter böhmisch-mährischer Blasmusik einmal mehr in die Herzen der Zuhörer.

"Dieter Zapf und sein Ensemble vorzustellen hieße Eulen nach Athen tragen", meinte launig Dietmar Hagel, als er die vielköpfige Musikergruppe willkommen hieß und dem Publikum einen unterhaltsamen Nachmittag versprach. Dass kein Sitzplatz im Festsaal leer blieb, spricht für das Renommee, welches die Musikcrew genießt. Der auch als Moderator agierende Dirigent Dieter Zapf und seine Musiker verstanden es auch diesmal, das Publikum "mitzunehmen", verzauberten nach dem "Egerländer Musikantenmarsch" als Auftaktstück mit vielen weiteren Weisen, etwa mit der originellen "Weinkeller-Polka" , "Genieß' dein Leben jeden Tag", oder dem Walzer "Erfüllte Wünsche", um nur einige zu nennen. Sonderapplaus spendeten die Zuhörer für ebenso gelungene Soloauftritte einzelner Ensemblemitglieder, etwa von Stefan Bernhard und Rüdiger Schorr an der Trompete mit "Just for you" oder Jasmin Götter und Stefan Buron an Es- und B-Klarinette mit "Zwei wie wir". Abgerundet wurde die Veranstaltung mit Darbietungen, bei denen Dieter Zapf und Tochter Jasmin als Gesangsduo in Erscheinung traten, beispielsweise bei "Böhmische Liebe" oder "Mein bester Freund". Nach stehenden Ovationen war es dem Ensemble eine Freude, noch zwei Zugaben spielen zu dürfen. Die Zuschauer konnten durch eine freiwillige Spende eine karitative Aktion unterstützen, die in Not geratenen Menschen zugute kommt. dell