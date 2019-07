Böhm half mit Empathie

Das Deutsche Sozialwerk (DSW), Sektion Bamberg, trauert um sein Gründungsmitglied und seine langjährige Vorsitzende Marianne Böhm, die im Alter von 92 Jahren bereits Ende Juni verstorben ist. Das DSW macht sich die Betreuung von Senioren in Heimen zur Aufgabe. "Marianne Böhm hatte die Gabe, mit großer Herzlichkeit, Wärme und Empathie Senioren zu begegnen, sie anzulächeln und in ihre Arme zu nehmen", schreibt Isolde Einwag, eine langjährige Weggefährtin.

Die gebürtige Bambergerin, die mit ihrem Mann einen handwerklichen Betrieb leitete, konnte sehr gut organisieren. So betreute sie mit ihren fleißigen, ehrenamtlichen Helferinnen die Senioren in verschiedenen Heimen an Montagnachmittagen mit Livemusik, Kaffee und Kuchen. Außerdem veranstaltete sie Ausflüge sowie Sommer- und Weihnachtsfeste. Auch für die ehrenamtlichen Betreuerinnen war sie immer eine einfühlsame Leiterin. Ihr soziales Engagement wurde entsprechend gewürdigt: Marianne Böhm war Trägerin des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt. red