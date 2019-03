Body, Mind & Soul in Hesselbach

Sanfte Dehn- und Kräftigungsübungen mit bewusster Atmung, ruhige meditative Elemente und gezielter Einsatz von Klangschalen - das erwartet die Teilnehmer beim VHS-Kurs "Body, Mind & Soul" am Montag, 8. April. So können Spannung und Anspannung im Körper abgebaut, der Schulter- und Rückenbereich entlastet und auch die Gedanken beruhigt werden. Das einstündige Anti-Stress-Workout für Körper, Geist und Seele findet im Gemeindehaus in Hesselbach (Angerhäuser 1) statt. Los geht's um 19 Uhr (Anmeldung unter der Telefonnummer 09261/60600 oder über www.vhs-kronach.de). red