Der Bund Naturschutz veranstaltet am Sonntag, 24. Juni, eine bodenkundliche Exkursion im Neuwirtshauser Wald. Teilnehmer können mit Andreas Happ vom BN selbst die Bodenart bestimmen lernen. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Neuwirtshaus in der Willkommstraße.