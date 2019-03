Bodenarbeiten haben schon begonnen

Eine ganze Reihe von Bauanträgen, -voranfragen und Bekanntgaben stand auf der Tagesordnung der Bauauschusssitzung am Dienstag. Bürgermeister Bernhard Storath (CSU) stellte zunächst den Verwaltungsfachwirt Tobias Walter als Vertretung von Gerhard Schneider vor.

"Die Bodenarbeiten machen sie schon, das dürfen sie auch", leitete der Bürgermeister zum ersten Bauantrag über. Die in Unterneuses ansässige Firma Herbst Logistik GmbH beabsichtigt, direkt angrenzend zu ihrem bereits bestehenden Logistikzentrum in der Niederauer Straße eine Lagerhalle zu errichten. Die Ausmaße würden 150 mal 60 Meter betragen, rund 9000 Quadratmeter also, bei einer maximalen Höhe von neun Metern. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes und stimmt mit den darin getroffenen Festsetzungen überein. Der Bebauungsplanentwurf besitzt noch keine Planreife. Wenn das Bauvorhaben mit dem in der Satzung beschlossenen Bebauungsplan übereinstimmt, gibt es das gemeindliche Einvernehmen zu diesem Projekt, beschlossen die Marktgemeinderäte einstimmig.

Befürwortet wurden folgende Bauanträge: Neubau eines Einfamilienwohnhauses in Freiberg; Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Kleukheim, Höhenweg 8; Errichtung eines Dacherkers, eines überdachten Balkons und eines Edelstahlkamines in der Hauptstraße 10.

Die Gemeinde Ebensfeld wird in Kürze damit beginnen, an folgenden Friedhöfen kleine Container für Grüngut aufzustellen: zwei in Ebensfeld, je einer in Döringstadt, Birkach, Kleukheim, Freiberg und Prächting. Diese sogenannten Kompostmulden werden von der Firam Panzer aufgestellt. Bisher hatten die Gemeindearbeiter die Pflanzenabfälle und das Grüngut per Hand einfassen müssen. "Wenn man denen ihre Stunden gegenrechnet mit den Kosten der Firma Panzer, geht das fast Null auf Null auf", erklärte der Bürgermeister die neue Regelung.