Boden und Wasser

Starkregenereignisse nehmen zu. Neben Schäden durch Bodenabtrag auf landwirtschaftlichen Flächen kommt es auch in den Ortschaften immer wieder zu Überschwemmungen durch unkontrolliert abfließende Wasser- und Schlammmassen. Hier möchte die Initiative "boden:ständig" ansetzen. Gemeinsam mit Landwirten, Bürgern und Kommunen sollen auf freiwilliger Basis Lösungen erarbeitet und umgesetzt werden. Das "boden:ständig"-Projektgebiet Ködnitz hat das Einzugsgebiet Fölschnitzer Höhe sowie das Teilgebiet Spitzeichen in Richtung Ködnitz. Zu einer Einführungsveranstaltung lädt die Gemeinde Ködnitz am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr in der SKC-Keglergaststätte Fölschnitz ein.

Neben einem kurzen Überblick über die Initiative "boden:ständig" wird das beauftrage Planungsbüro sich und seine Vorgehensweise vorstellen. Die betroffenen Grundstückseigentümer werden gebeten, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Rei.