Bei unserer Übersicht der Bockbieranstiche (FT vom 1. Oktober) war irrtümlich der 8. November um 19 Uhr für den Löwenbräukeller in Buttenheim angegeben. An diesem Termin ist jedoch der Anstich in der Löwenbräu-Brauerei, Markstraße 8. Am Keller ist bereits am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr Anstich im Garten mit Lagerfeuer. red