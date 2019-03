Bock bleibt Kommandant

Kommandant Peter Bock und sein Stellvertreter Ingvar Dreher bleiben weiter an der Spitze der Feuerwehr Heßdorf. Feuerwehr. Bei der Dienstversammlung unter Leitung von Bürgermeister Horst Rehder standen die Neuwahlen der beiden Kommandanten im Mittelpunkt.

Der Bürgermeister dankte den Aktiven mit ihren Kommandanten nicht nur für den ehrenamtlichen Dienst, sondern auch dafür, dass sich die Feuerwehr auch in das gesellschaftliche und gesellige Leben in Heßdorf einbringe. Dank der guten Zusammenarbeit habe man in den letzten Jahren vieles erreichen können, gerade was die Sicherheit und den Brandschutz betrifft.

Dabei erwähnte der Bürgermeister die Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hesselberg, den Neubau in Heßdorf, die anstehende Erweiterung in Untermembach und die Schaffung der neuen Stelle des Gerätewarts Feuerwehr im Bauhof.

"Ich bin stolz auf euch und glaube, ohne Übertreibung sagen zu dürfen, dass ihr alle in der Bevölkerung ein hohes Ansehen genießt", lobte der Bürgermeister. sae