Boccia, Blumen, Blechkuchen

So viele Menschen hatte man selten in dem Untersteinacher Ortsteil Gumpersdorf gesehen. Bei Kaiserwetter feierten mehrere Hundert Menschen das vierte Blechkuchenfest, zu dem die Dorffestgemeinschaft eingeladen hatte. Die insgesamt 62 selbst gebackenen Kuchen und Torten, die in der Maschinenhalle von Norbert Wölfel verkauft wurden, gingen weg wie warme Semmeln.

Am Boccia-Turnier beteiligten sich insgesamt zwölf Teams. Am Ende siegte der Boccia-Club 2 (Matthias Schedewie und Roland Greulich) vor dem Boccia-Club 1 (Matthias Türk, Klaus Zeitler und Boris Ramming), beide aus Untersteinach. Dritter wurde das Team der Zukunft.

Für die besten drei Mannschaften gab es Gutscheine und Bierpreise. Zudem erhielten alle Teams Trostpreise.

Bei der Pflanzentombola wurden über 200 Lose verkauft. Den Hauptpreis gewann dabei die kleine Mina.

Bürgermeister Volker Schmiechen dankte dem Gartenbauverein und der Feuerwehr für die hervorragende Organisation. Zu den Besuchern zählten auch Landrat Klaus Peter Söllner sowie Altbürgermeister Heinz Burges mit Gattin Ingrid. Werner Oetter