Die nächste Sitzung des Kulmbacher Stadtrates findet am Donnerstag, 6. Juni, um 17 Uhr im Rathaus statt. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit der Schaffung und Bedarfsanerkennung einer zweigruppigen Übergangskrippe in Kulmbach sowie mit dem Umbau einer bestehenden Schreinerei zu einem Boardinghaus am Dorfberg in Burghaig. Außerdem liegt den Räten ein Bauantrag zum Neubau einer Backakademie in der Lichtenfelser Straße 20 in Kulmbach vor. red