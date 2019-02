BN-Treffen wird verschoben und verlegt

Die für 27. Februar vorgesehene Hauptversammlung der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Wiesenthau/Schlaifhausen/Pinzberg muss auf Mittwoch, 20. März, verlegt werden. Grund dafür ist die am 27. Februar angesetzte Bürgerversammlung in Wiesenthau/Schlaifhausen. Ebenso muss der Versammlungsort geändert werden. Es ergeht Einladung an alle Mitglieder und Interessierten um 19 Uhr im Gasthaus "Zur Eisenbahn" in Wiesenthau. Auf der Tagesordnung steht ein Bildvortrag zum Vogel des Jahres, der Feldlerche. Außerdem werden Bilder vom Pflegeeinsatz am "Kleinen Walberla" gezeigt. red