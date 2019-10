Am heutigen Montag findet das monatliche Treffen des Bund Naturschutz (BN) Ebern um 20 Uhr in den "Frankenstuben" statt. Rückblickend wird über die Eberner Pilztage am Kirchweihwochenende und die Landschaftspflegeaktionen nahe der Hetschingsmühle berichtet. Im Mittelpunkt stehen die Vorbereitungen zum Apfelfest zum Oktobermarkt am kommenden Wochenende, außerdem werden aktuelle lokale Umweltthemen angesprochen. red