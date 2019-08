Der Bund Naturschutz betreibt am Samstag, 3. August, in der Forchheimer Fußgängerzone einen Infostand mit Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren "Rettet das Vordere Wiesenttal". Es geht um die vorgesehene Ansiedlung der Baywa am Kersbacher Kreisel bei Sigritzau, welche verhindert werden soll. Am Stand, der von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist, stehen als Gesprächspartner BN-Kreisvorsitzender Ulrich Buchholz und seine Stellvertreterin und Edith Fießer zur Verfügung stehen. red