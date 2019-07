Die Ortsgruppe Seebachgrund des Bund Naturschutz lädt für Sonntag, 21. Juli, zu einer Radtour nach Linden bei Birnbaum (Gemeinde Gerhardshofen) ein. Auf dem Programm steht die Besichtigung des Naturlehrpfads, danach ist eine Einkehr im Biergarten geplant. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 14 Uhr am Marktplatz in Weisendorf. Alle interessierten Radler können an der Tour in den Nachbarlandkreis teilnehmen. red