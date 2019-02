BN pflegt Grundstück am Nassanger

Am morgigen Samstag findet von 9 bis 12 Uhr der Pflegeeinsatz der BN-Kreisgruppe Lichtenfels am Nassanger-Grundstück bei Trieb statt. Hierzu laden die Naturschützer alle interessierten Helfer ein, die möglichst Arbeitshandschuhe, Hacken und Grubber mitbringen möchten. Treffpunkt ist um 8.55 Uhr beim ehemaligen Bahnwärterhäuschen in Trieb (Ortseingang links) oder um 9 Uhr am Grundstück. red