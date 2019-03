BN lädt zur Vogelstimmenexkursion

In das Naturschutzgebiet "Büg" führt am Samstag, 23. März, eine zweieinhalbstündige Vogelstim-menexkursion der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Forchheim. Die Leitung hat Ornithologe Herbert Lüttich. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Pendlerparkplatz beim Tierheim in Forchheim. Falls vorhanden sollen Ferngläser mitgebracht werden. Die Teilnehmer werden gebeten, angemessene Kleidung mitzubringen. Wichtig: keine roten Anoraks! Die Veranstaltung fällt bei starkem Regen aus. red