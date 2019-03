BN lädt ein zur Hauptversammlung

Der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach lädt zur Hauptversammlung ein am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr in die Gaststätte "Zum Goldenen Schwan" nach Hemhofen. Neben der Vorführung des Films "Flora und Fauna von Streuobstwiesen" von Josef Röhrle stehen in der Versammlung turnusmäßige Neuwahlen an. red